خريبكة : طبيب يفتتح الإحسان في رمضان ويعلن ” الدياليز ” بالمجان

هبة بريس _ خريبكة

يبصم الدكتور الياس دوم طبيب اخصائي لأمراض الكلي ومدير مصحة مولاي يوسف من جديد على “الإحسان الرمضاني” حيث أعطى انطلاقة استقباله لمرضى القصور الكلوي اذ سيتمكن مرضى الإقليم من الاستفادة من حصص مجانية لتصفية الدم معيدا لهم الأمل في الحياة و مساهما في التخفيف من معاناة الكثير من الأشخاص الذين تعوزهم الامكانات المادية لإجراء حصص لتصفية الدم.

وسيكون المرضى تحت اشراف طاقم طبي وشبه طبي اذ من المتوقع ان يستفيد كل مريض من 10 حصص مجانية خلال شهر رمضان الكريم مع استحضار الطابع الإستعجالي لبعض الحالات التي يمكن متابعة وضعها الصحي بشكل استثنائي .

الياس دوم قال في تصريح لهبة بريس أن ” المصحة ستتحمل كل مصاريف الفحوصات والتحاليل الدورية المواكبة لعملية التصفية” وان الفريق الطبي للمصحة سيقدم عبر هذا ” البرنامج الرمضاني” خدماته التشخيصية والعلاجية والاستشارية الطبية في مختلف التخصصات الطبية .

واضاف الياس دوم ان استقبال المرضى سيطبعه ” التنسيق المسبق ” و” التحضير الدقيق ” لكل عمليات التصفية قبل ان يشير ” سنكون في الخدمة طوال اليوم بغية ان يكون لقاءنا بالمرضى لقاء “علاجي اخوي ” بالدرجة الأولى .

وفي شق اخر ..اعطى الياس دوم مدير مصحة مولاي يوسف الانطلاقة الفعلية لإجراء عمليات جراحية بخصم استثنائي قدر في النصف ما يعطي الإنطباع ان الأخير نال الإستثناء اقليميا وكرس القيم المثلى للتضامن الفعال تجاه الفقراء

وحول هذا الجانب قال الطبيب الياس إنه ” من أجل القيام بهذه المهمة على أحسن وجه، وفرنا كل الوسائل الحديثة الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، وفضاء لاستقبال الحالات التي تتطلب تدخلات استعجالية، وأجنحة خاصة بالأشعة وصيدلية تتضمن كل الأدوية التي سنحتاجها

واسترسل الاخير بالقول ” ناهيك عن طاقم طبي وتمريضي إلى جانب المساعدين والتقنيين وفريق للدعم والمواكبة.

وختم الطبيب الياس دوم بقوله ” سعداء بهذا العمل … جميل أن تدخل السرور على قلوب الآخرين إذا احتاجوا لمساعدتك فدعوة صادقة من شخص محتاج يسعدك الله بها .. وكما في الحديث (وخير الناس أنفعهم للناس )

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