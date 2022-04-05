نزار بركة

بركة: “نفق أوريكا سيقلص مدة التنقل بين مراكش و ورزازات بحوالي 80 دقيقة”

2022-04-05 / 3:11 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما تزال الدراسات التقنية قائمة بخصوص النفق الذي يتوقع إنشاؤه لتسهيل حركة النقل و تقليص مدتها بين مدينتس مراكش و ورزازات، حيث يتم الاعتكاف على إعداد تفاصيل نفقين، الأول نفق تيشكا و الثاني نفق أوريكا، و ذلك لإنجاز الأفضل منهما.

و في هذا الصدد، أوضح نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن الدراسات التمهيدية لمشروع نفق للربط بين مراكش وورزازات عبر مسار “تيشكا” من خلال المرور عبر الطريق الوطنية رقم 9 سيكون على طول 5,5 كلم مع تهيئة 8,5 كلم من الطرق وبناء قنطرة بغلاف مالي قدره 7 ملايير درهم.

أما الدراسات الخاصة بنفق “أوريكا” في حال إنجازه، سيكون على طول 10 كلم مع تهيئة 80 كلم من الطرق المؤدية للنفق وبناء 10 قناطر بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم.

و أوضح المسؤول الوزاري أن المسار الثاني عبر “أوريكا” سيشكل طريقا بديلا للطريق الوطنية رقم 9 للربط بين مراكش وورززات، حيث أن هذا المسار سيقلص مدة السفر بحوالي 80 دقيقة بالنسبة للسيارات الخفيفة وحتى 112 دقيقة بالنسبة للشاحنات.

أما المسار الأول عبر “تيشكا” سيقلص مدة السفر بين مدينتي مراكش و ورززات بحوالي 20 دقيقة فقط بالنسبة للسيارات الخفيفة و بحوالي 29 دقيقة بالنسبة للشاحنات.

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