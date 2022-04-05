الصورة لجانب من الحرب بأوكرانيا

الناتو: سنواصل تزويد كييف بالأسلحة

2022-04-05 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في أوكرانيا لها “تداعيات عالمية”، مؤكدا التزام الحلف بمواصلة تزويد كييف بالأسلحة.

وشدد خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على أن “الحلفاء ملتزمون بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك تسليم الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات”.

وأضاف أن الناتو سيوسع التعاون مع الشركاء في آسيا بسبب “رفض الصين إدانة” العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان ستولتنبيرغ حذر يوم الأحد من “التفاؤل” إزاء إعلان روسيا عن سحب قواتها من ضواحي كييف، قائلا: “ما نراه ليس انسحابا حقيقيا بل إعادة تموضع روسيا قواتها وسحب بعضها لإعادة تسليحها وتعزيزها وإعادة إمدادها. ينبغي ألا نشعر بالتفاؤل كثيرا لأن الهجمات ستتواصل”.

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