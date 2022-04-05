زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-04-05 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الإثنين إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– تطوان : 59 ملم – الناظور : 40 ملم – الحسيمة : 28 ملم – إفران : 25 ملم – تارودانت : 21 ملم – مكناس وبني ملال : 19 ملم – الرباط – سلا : 16 ملم – القنيطرة : 15 ملم – الرباط المدينة والمحمدية : 14 ملم – بنجرير وطنجة وفاس : 12 ملم – شفشاون وآسفي وبن سليمان : 11 ملم – تازة ومراكش وميدلت : 9 ملم – الصويرة – الميناء : 7 ملم – سيدي سليمان : 6 ملم – العرائش و الدار البيضاء وخريبكة وتيط مليل : 5 ملم – النواصر وأكادير – المسيرة : 4 ملم – سطات والجديدة وتاوريرت والرشيدية وأكادير – إنزكان وتزنيت : 3 ملم – كلميم : 2 ملم – ورزازات والصويرة-المطار : 1 ملم – وجدة : أقل من ملمتر

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