تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الإثنين إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– تطوان : 59 ملم – الناظور : 40 ملم – الحسيمة : 28 ملم – إفران : 25 ملم – تارودانت : 21 ملم – مكناس وبني ملال : 19 ملم – الرباط – سلا : 16 ملم – القنيطرة : 15 ملم – الرباط المدينة والمحمدية : 14 ملم – بنجرير وطنجة وفاس : 12 ملم – شفشاون وآسفي وبن سليمان : 11 ملم – تازة ومراكش وميدلت : 9 ملم – الصويرة – الميناء : 7 ملم – سيدي سليمان : 6 ملم – العرائش و الدار البيضاء وخريبكة وتيط مليل : 5 ملم – النواصر وأكادير – المسيرة : 4 ملم – سطات والجديدة وتاوريرت والرشيدية وأكادير – إنزكان وتزنيت : 3 ملم – كلميم : 2 ملم – ورزازات والصويرة-المطار : 1 ملم – وجدة : أقل من ملمتر

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