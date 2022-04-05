على الطريقة المغربية.. مبابي يعيش مع حكيمي “أجواء رمضان”

2022-04-05 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس

نشر الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة لزميله في النادي كيليان مبابي، وهو يتقاسم معه أجواء رمضان على الطريقة المغربية.

وظهر مبابي في مقطع فيديو قصير وهو يصب الشاي المغربي بعد الإفطار.

وعلق حكيمي على الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع “انستغرام” قائلا:” “إنها أجواء رمضان”.

هذا ولقي الفيديو المذكور تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي عبروا عن إعجابهم به وبالعلاقة التي تربط اللاعبين.

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