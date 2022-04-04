عيد الأضحى 2022.. “الأونسا” يطلق عملية ترقيم الأغنام والماعز

هبة بريس

أعطى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية “أونسا”، تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1443 (2022) بمجموع التراب الوطني. وتتم هذه العملية بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين.

وذكر بلاغ للمكتب، فسيتم خلال هذه العملية ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1443 (2022) باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية. وتهدف عملية الترقيم هذه إلى تمكين المواطن من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

وبالإضافة إلى عملية الترقيم ومع اقتراب عيد الأضحى، يقوم المكتب بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع لعيد الأضحى تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، إضافة إلى مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.

وكانت عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى 1442 (2021) قد أسفرت عن ترقيم حوالي 7.2 مليون رأس.

وقامت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) منذ شهر يناير 2022 بتسجيل أزيد من 242000 ضيعة تربية وتسمين الأغنام والماعز.

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