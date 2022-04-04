البرلمان المغربي

“النواب” يفتتح دورته الربيعية ويؤكد على ضرورة الإدلاء ب”جواز التلقيح”

2022-04-04 / 12:40 مساءً
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هبة بريس

يعقد مجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن (مواجهة كوفيد-19).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تنفيذا لقرارت السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

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