أمطار الخير تتهاطل على البيضاء بغزارة في ثاني أيام رمضان

2022-04-04 / 10:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تشهد مدينة الدار البيضاء كما هو حال عدد من المدن المدن بالمملكة تساقطات مطرية مهمة تزامنا مع شهر رمضان الفصيل، حيث تهاطلت أمطار الخير منذ ليلة أمس و ما تزال لحدود هذا الصباح.

و استقبل المغاربة هاته التساقطات بسعادة كبيرة و ذلك في ظل سنة شهدت ندرة الأمطار و هو ما أثر على الموسم الفلاحي بشكل مباشر و كذا على حقينة السدود المائية التي ستتحسن حقينتها بفضل التساقطات الأخيرة.

هذا و كانت مديرية الأرصاد الجوية قد توقعت استمرار نزول زخات مطرية بعدد من المدن المغربية طيلة الأيام الثلاث الأولى من الأسبوع الحالي، مع تكون أمطار رعدية و زخات من البرد ببعض المناطق الساحلية.

و من شأن هاته الأمطار المتأخرة أن تنعش بعض الزراعات الربيعية كالقطاني ببعض المناطق كدكالة و الشاوية و ستساهم في تحسن مردودية العشب و كلأ الماشية و كذا الفرشة المائية.

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