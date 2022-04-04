أمطار الخير تتهاطل على البيضاء بغزارة في ثاني أيام رمضان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تشهد مدينة الدار البيضاء كما هو حال عدد من المدن المدن بالمملكة تساقطات مطرية مهمة تزامنا مع شهر رمضان الفصيل، حيث تهاطلت أمطار الخير منذ ليلة أمس و ما تزال لحدود هذا الصباح.
و استقبل المغاربة هاته التساقطات بسعادة كبيرة و ذلك في ظل سنة شهدت ندرة الأمطار و هو ما أثر على الموسم الفلاحي بشكل مباشر و كذا على حقينة السدود المائية التي ستتحسن حقينتها بفضل التساقطات الأخيرة.
هذا و كانت مديرية الأرصاد الجوية قد توقعت استمرار نزول زخات مطرية بعدد من المدن المغربية طيلة الأيام الثلاث الأولى من الأسبوع الحالي، مع تكون أمطار رعدية و زخات من البرد ببعض المناطق الساحلية.
و من شأن هاته الأمطار المتأخرة أن تنعش بعض الزراعات الربيعية كالقطاني ببعض المناطق كدكالة و الشاوية و ستساهم في تحسن مردودية العشب و كلأ الماشية و كذا الفرشة المائية.
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