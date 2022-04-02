وزير الصحة خالد ايت الطالب

ايت الطالب يعد بإحداث بناية جديدة لمركز تحاقن الدم بالبيضاء

2022-04-02 / 9:44 صباحًا
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هبة بريس

قام البروفيسور خالد ٱيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمس الجمعة، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، والمدير الجهوي للصحةبجهة الدار البيضاء، ومديرة المركز الوطني لتحاقن الدم بالنياية، بزيارة تفقدية للمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث اطلعته مديرة المركز بالجهةالدكتورة امل دريد، على الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المؤسسة للمواطنات والمواطنين، والظروف التي يشتغل فيها أطر هذا المركز .

وخلال هذه الزيارة وعد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولي وأطر المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدارالبيضاء سطات خلال الجولة التي قادته إلى مختلف مرافق المؤسسة الصحية، بإحداث بناية جديدة تستجيب للمعايير الدولية، من شأنها الاستجابة للطلب المتزايد على الدم ومشتقاته، وتحسين ظروف العمل المشغلين بهذه المؤسسة والخدمات المقدمة، والنهوض بمنظومة تحاقن الدم بالجهة.

ويأتي ذلك في اطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة.

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