بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تنشر توصيات للسائقين

هبة بريس

بمناسبة العطلة المدرسية، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، تخبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها مستعملي الطريق السيار أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة:

– يوم الجمعة فاتح أبريل 2022 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً

– يوم السبت 02 ابريل 2022 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال

ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها مستعملي الطريق السيار بـ :

– تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC

– الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار

– أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات

– توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

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