الطريق السريع "تيزنيت - الداخلة"

بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تنشر توصيات للسائقين

2022-04-01 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس

بمناسبة العطلة المدرسية، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، تخبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها مستعملي الطريق السيار أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة:

– يوم الجمعة فاتح أبريل 2022 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً

– يوم السبت 02 ابريل 2022 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال

ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها مستعملي الطريق السيار بـ :

– تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC

– الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار

– أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات

– توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

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