أمن العيون يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات

2022-04-01 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أفادت مصادر خاصة، لـ هبة بريس” أن فرقة أمنية تابعة الدائرة السابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية الثانية للأمن بمدينة العيون، قد تمكنت من تفكيك زوال يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، إثنين منهم يبلغان من العمر 18 سنة، فيما الثالث قاصر عمره 17سنة، وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، مع حيازة المخدرات والسلاح الأبيض.

وحسب المصادر ذاتها، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم بمدينة الوحدة بالعيون، متلبسين بسرقة سيارة خفيفة من نوع “فياط أونو”، حيث أسفرت إجراءات التفتيش التي أجريت عليهم وبداخل السيارة عن حجز أقراص مهلوسة نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا، ومفتاحين خاصين بالسيارات، وكذا سلاح أبيض من الحجم الكبير.

الأبحاث والتحريات التي أجريت مع الموقوفين، من طرف الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، بينت اشتباه تورط القاصر الموقوف في اقتراف سرقات مماثلة همت مجموعة من السيارات من نوع “فياط أونو” رفقة شخص آخر جرى تحديد هويته الكاملة.

تضيف المصادر ذاتها، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر بالجناح المخصص للأحداث، فيما تم إخضاع الراشِدَين لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف كل من له إرتباط بإرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫4 تعليقات

  1. الأمن في المغرب مجرد إشاعة وخصوصا بمدينة سلا وفاس والدارالبيضاء وطنجة. لكن نجد الأمن موجود بكثافة وقت الإحتجاجات السلمية حيت ..

  2. حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يهدي ما خلق الى طريق المستقيم السرقة وارتفاع الأسعار الى اين..

  4. السرقة في المغرب اصبحت عادية . انفلات أمني خطير خصوصا الاحياء الشعبية . عدم زجر المجرمين واخضاعهم للعقوبات التأديبية. يجب إعادة النظر في الاحكام القضائية وتشديدها ..

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