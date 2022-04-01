مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني بلغ 6.6 %

هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 6,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، معزية ذلك إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6%.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وحاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني، بحسب ما أوردته المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الرابع من سنة 2021.

وبحسب مندوبية التخطيط، فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 20,7% في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9% عوض انخفاض نسبته 10,7% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7% عوض 11,5%.

و عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بنسبة 5,2% عوض 0,9% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للماء والكهرباء بنسبة 6٫9% عوض 0٫2%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫9%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 5,5% عوض 0٫9%؛ فضلا عن وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 8,8%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1% نفس الفصل من السنة الماضية، وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 44% عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7%؛ والتجارة 11٫8% بدل انخفاض بنسبة 7٫2%؛ والنقل بنسبة 5٫5% عوض انخفاض قوي بنسبة 22٫8%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫4% عوض انخفاض بنسبة 2٫1%؛ والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 2٫2%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫4%.

فيما انخفضت أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1%؛ والخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2٫2%.

وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6,6% عوض انكماش بنسبة 5,1% السنة الماضية.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 0 4