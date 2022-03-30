قبيل شهر رمضان.. أسعار الطماطم تتراجع

2022-03-30 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أيام قليلة قبيل دخول شهر رمضان الكريم، سجلت أسعار الطماطم تراجعا طفيفا بعدد من مدن المملكة.

وعرف سعر الكيلوغرام الواحد للطماطم بين 5 و6 دراهم بمعظم أسواق المملكة، بعدما عرفت ارتفاعا وصل ل10 و12 درهما خلال الأيام الماضية.

ويعرف شهر رمضان الكريم إقبالا كبيرا على هذا المنتوج من قبل الأسر المغربية، لاستهلاكه في عدة أطباق تقليدية معروفة.

هذا ويشار الى أن الحكومة وعدت المواطنين قبل أيام بتراجع أسعار الطماطم بعد اتخاذها عجة إجراءات لضمان استقرار سعرها ووفرتها بالوق.

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