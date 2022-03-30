أخنوش ل”أسود الأطلس”: “فوزكم المستحق يشرف بلادنا”

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره الكونغولي وتأهله الى كأس العالم المنظم بقطر.

وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه السمي بموقع “فيسبوك” : “هنيئا لجميع المغاربة ولمنتخبنا الوطني لكرة القدم بهاد الفوز المهم اللي حققو، فإطار تصفيات التأهل لكأس العالم 2022 المنظم بدولة قطر الشقيقة.”.

وأضاف ” هاد الفوز المستحق اللي كيشرف بلادنا، كيبين الروح الوطنية العالية، والرغبة القوية عند لاعبي فريقنا الشاب في تمثيل المملكة أحسن تمثيل، وكنتمنى ليهم المزيد من النجاح والتألق فالمباريات المقبلة.”

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