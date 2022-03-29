مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

إجهاض عملية لتهريب 12 طنا من المخدرات بسواحل الجديدة

2022-03-29 / 10:52 صباحًا
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هبة بريس

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية ‏الملكية، بدعم من طائرة للمراقبة البحرية، تمكنت الإثنين، في حدود الساعة 4 والنصف فجرا، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات في عرض ساحل الجديدة.

وأوضح البلاغ أن إجهاض هذه العملية تم إثر مطاردة في عرض البحر لعدة قوارب للصيد التقليدي، تستخدم في عمليات التهريب غير المشروع، ومنعها من نقل حمولتها إلى ثلاث قوارب كانت في الانتظار في عرض البحر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من توقيف ستة أشخاص، ثلاثة منهم من جنسية إسبانية، وحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا تقدر بأزيد من 12 طنا.

وقد تم، وفق البلاغ، اقتياد المشتبه فيهم وكذا المعدات والشحنة المصادرة، إلى ميناء الجديدة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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