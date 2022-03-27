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بعد أحداث مباراة الجيش و”الماص”..برلمانية تسائل بنموسى بخصوص ظاهرة ” شغب الملاعب”

2022-03-27 / 10:28 مساءً
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هبة بريس- الرباط

وجهت البرلمانية الهام الساقي عن فرق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا؛ إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بخصوص “شغب الملاعب” والحلول الجذرية التي تعتزم وزارته اعتمادها لمعالجة الأسباب التربوية والسلوكية للظاهرة.

وجاء في سؤال الساقي أن شغب الملاعب تسببه عوامل متعددة، ترتبط بالجانب النفسي والسلوكي، مؤكدة أنه يرتبط بمسارات الأفراد المدرسية والحياتية والعائلية، وما يمكن أن تعرفه من مشاكل وإحباطات وانقطاع دراسي وغيرها من الأسباب.

وطالبت الساقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل معالجة الجذور التربوية والسلوكية العميقة لظاهرة شغب الملاعب.

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