كورونا المغرب
الصورة مركبة

وزارة الصحة تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة بـ”كورونا”وصفر وفاة بالمغرب

2022-03-27 / 5:11 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 51 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و162 ألفا و974 حالة

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، عن استقرار في عدد الوفيات لتبقى عند 16057 حالة، بعد تسجيل صفر حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية

كما تم تسجيل 49 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1146.288.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، بغية تحقيق المناعة لجميع الفئات لتقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..التوقيع على 12 اتفاقية شراكة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار

طنجة..التوقيع على 12 اتفاقية شراكة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار

2022-03-27 / 6:56 مساءً
Photo of مقر جهة العيون يستضيف وفدا إستقلالي عن جهة طنجة تطوان

مقر جهة العيون يستضيف وفدا إستقلالي عن جهة طنجة…

2022-03-27 / 5:35 مساءً
Photo of اعتقال رجل أعمال احتال على مغاربة وأتراك

اعتقال رجل أعمال احتال على مغاربة وأتراك

2022-03-27 / 3:58 مساءً
Photo of سقوط رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب.أسماء أخرى تضع يدها على قلبها

سقوط رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب.أسماء أخرى تضع…

2022-03-27 / 3:37 مساءً
Photo of تنغير: حيار تتفقد العديد من المشاريع الاجتماعية للقرب

تنغير: حيار تتفقد العديد من المشاريع الاجتماعية للقرب

2022-03-27 / 12:42 مساءً
Photo of وجدة .. اضطرابات في التزود بالماء الشروب والوكالة توضح الأسباب

وجدة .. اضطرابات في التزود بالماء الشروب والوكالة توضح…

2022-03-27 / 12:23 مساءً
Photo of إحباط عملية تهريب بمعبر الكركرات وحجز 1273 كلغ من الشيرا

إحباط عملية تهريب بمعبر الكركرات وحجز 1273 كلغ من…

2022-03-27 / 11:23 صباحًا
Photo of قافلة طبية متعددة التخصصات بفاس لجمعية التنوير

قافلة طبية متعددة التخصصات بفاس لجمعية التنوير

2022-03-27 / 10:58 صباحًا
Photo of العيون – الساقية الحمراء.. إجهاض مجموعة من محاولات الهجرة السرية

العيون – الساقية الحمراء.. إجهاض مجموعة من محاولات الهجرة…

2022-03-27 / 10:25 صباحًا
Photo of متظاهرون يطوفون بـ”جثمان” متوف في تاوريرت

متظاهرون يطوفون بـ”جثمان” متوف في تاوريرت

2022-03-27 / 10:11 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق