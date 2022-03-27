وزارة الصحة تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة بـ”كورونا”وصفر وفاة بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 51 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و162 ألفا و974 حالة

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، عن استقرار في عدد الوفيات لتبقى عند 16057 حالة، بعد تسجيل صفر حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية

كما تم تسجيل 49 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1146.288.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، بغية تحقيق المناعة لجميع الفئات لتقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية.

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