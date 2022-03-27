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نيويورك تايمز: المشاركة العربية في إسرائيل يعتبر اختراقا دبلوماسيا مهما

2022-03-27 / 2:08 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن الاجتماع في إسرائيل الأحد يعتبر اختراقا دبلوماسيا مهما نظرا لأنه يجمع وزراء عربا وأمريكيين في أول قمة داخل إسرائيل.

وتقول الصحيفة إن الاجتماع هو إشارة عن المنافع التي بدأت تجنيها من اتفاقيات السلام التي وقعتها مع دول عربية قبل عامين. ونقلت عن عبد الخالق عبد الله، المحلل الإماراتي “هذه طريقة يتحدث فيها أصدقاء أمريكا وشركاؤهم بشكل جمعي معها وليس فرديا” وربما استمعت أمريكا أكثر.

ويعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، في إسرائيل لقاءً «تاريخياً» مع نظرائه من الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية، في إطار جولة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد وصوله مساء أمس (السبت) إلى تل أبيب يجتمع بلينكن بعد ظهر اليوم (الأحد)، مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب يومي الأحد والاثنين في لقاء سيكون شاهداً على التحول في العلاقات العربية – الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

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