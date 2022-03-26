التحالف العربي يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائين ومطار صنعاء

هبة بريس - وكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه أمهل جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية ثلاث ساعات لإخراج أسلحتها من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء الدولي.

وذكر التحالف اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن قواته استهدفت أربعة زوارق مفخخة قيد التجهيز في ميناء الصليف وأحبطت هجوما وشيكا على ناقلات نفطية، مضيفا أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها في الميناء.

وتابع التحالف: “نمهل الحوثيين ثلاث ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء”.

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