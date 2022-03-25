عبد العالي البوعزوي ..ابن المغرب المتألق بالخارج

2022-03-25 / 12:06 صباحًا
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هو عبد العالي بوعزاوي (مواليد 13 مايو 1991) عداء ومدرب مغربي. تصدر المرتبة الأولى في سباق بوكاري سويت لمسافة 10 كيلومترات للرجال في عام 2020.

ولد عبدالعالي بوعزاوي وترعرع في مدينة الحاجب، وبدأ نشاطه في تايكواندو في عام 1997 وهو في السادسة من عمره، ثم انتقل إلى كرة السلة في عام 2006، ليكتشف لاحقًا أن شغفه الحقيقي هو رياضة العدو. حصل على أول ميدالية برونزية له عندما شارك في مسابقة رياضية نظمتها جامعته آنذاك. في عام 2008، قرر بوعزاوي أن يصبح عداءًا محترفًا وانضم إلى نادٍ محلي اسمه اشبال الإسماعيلية في مدينة مكناس

انجز بوعزاوي تاريخه الرياضي بالعديد من السباقات الوطنية والمحلية في المغرب. وشارك كذلك في العديد من السباقات في الخارج، التي كان معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة. في عام 2019، شارك بوعزاوي في بطولة ناس الرياضية لمسافة 10 كيلومترات، واحتل المركز الثاني بعد خصمه المغربي أنور الغوز. في عام 2020، شارك في سباق بوكاري سويت لمسافة 10 كيلومترات، والذي أقيم حينها بدبي، وحصل فيه للمرة الأولى على ميدالية ذهبية.

شارك بوعزاوي في نفس العام في سباق المجتمع لمجلس أبو ظبي الرياضي لمسافة 10 كيلومترات، وشغل مع العداء المغربي (نعمان العساوي) المركزين الأول والثاني.

حياته الشخصية

يقيم بوعزاوي حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل كمدرب شخصي للعديد من الرياضيين الإماراتيين، ويشغل أيضا منصبي مدرب في القوات الاماراتية المسلحة منذ عام 2014 وسفير للعلامة التجارية آزيكس منذ عام 2020.

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