بيكا هيفوين

خطير : السفير الفلندي بالمغرب يتدخل في الشؤون الداخلية للوطن وينتقد عدم تصويت المغرب ضد روسيا

2022-03-24 / 11:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

انتقد السفير الفلندي ” بيكا هيفوين ” بالمغرب عدم تصويت الرباط ضد روسيا في محاولة منه لاقتحام الشؤون الداخلية للبلاد .

السفير الفلندي مرغ دوره الديبلوماسي في الوحل ضاربا عرض الحائط السياسة الخارجية لفلندا عرض الحائط ومحاولا بذلك خلق مشاكل ديبلوماسية من شأنها تأزيم العلاقات الثنائية بين البلدين .

وتناسى السفير الفلندي أن المغرب وفي خضمّ الأزمات العالمية، لطالما التزم بسياسة “الحياد البنّاء” في محاولة منه لتكريس الخطاب الدبلوماسي الهادئ البعيد عن الانفعالات الغير البناءة

السفير الفلندي حاول أن يغض الطرف عن حيادية المغرب انطلاقا من “حرب بغداد” إلى “حرب كييف”، وهي مراحل اعربت الرباط فيها على الدوام على أهمية وقف التدخلات العسكرية، ونهج لغة الحوار الدبلوماسي عوضا عن لغة السلاح،.

والظاهر أن السفير الفلندي وجب تذكيره ان نباهته السياسية ضعيفة جدا كونه تناسى انتصار المغرب للحل السلمي للنزاعات والارتكان إلى منطق الرزانة والعقل، لأنه يؤمن بأن الحروب العسكرية لا تخلف أي نتائج إيجابية”

والواجب أيضا الحديث عنه في هذا المقام أن سفير فلندا بالمغرب تجاوز حدوده الديبلوماسية في اكثر من مرة حيث انتقد في سابق حديث له غياب بنية تحتية مهيكلة في العاصمة الرباط، وعدم احترام المواطنين للقانون خصوصا أصحاب الدراجات.

إن انتقاد السفير الفلندي لقرار المغرب حيال الحرب الأوكرانية الروسية قد يولد أزمة ديبلوماسية بين البلدين واذا كان من قول وجب طرحه امام السفير فلن يكون سوى ” المغرب اكبر من تفاهتك وتاريخه اعمق من تدوينتك البائسة “

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