بوريطة يتباحث مع المديرة العامة لليونيسكو

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، أودري أزولاي.

وأكد الجانبان، خلال هذه المباحثات، على أهمية الشراكة والتعاون بين المغرب و(اليونيسكو)، كما تطرقا إلى سبل مواصلة تعزيزهما.

وكانت أزولاي قد تباحثت، في وقت سابق اليوم، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتندرج زيارة العمل التي تقوم بها المديرة العامة لمنظمة (اليونسكو) إلى المغرب في إطار احتفالية الذكرى العاشرة لتصنيف العاصمة الرباط ضمن التراث العالمي.

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