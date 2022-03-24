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“خورخي دزكالار “.. الحكم الذاتي مخطط “واقعي”

2022-03-24 / 8:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد خورخي دزكالار، سفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب والولايات المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية الخلاف حول الصحراء تعد “مقترحا واقعيا”، مستبعدا إلى الأبد فكرة استفتاء لتقرير المصير.

وقال ديزكالار، في حديث خص به صحيفة 20minutos.es الإلكترونية، نشر اليوم الخميس، إن “الحكم الذاتي يعد مقترحا واقعيا ويتماشى مع العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة”.

وأضاف ديزكالار، الذي ترأس أيضا المركز الوطني الإسباني للذكاء بين عامي 2002 و2004، “علينا التحلي بالوضوح: لن يكون هناك من استفتاء أبدا، وإذا كان هناك شخص ما يعتقد أنه سينظم، فإنه مخطئ”، موضحا أنه بعد 47 عاما من الوضع الراهن، حان الوقت “لإطلاق مسلسل” التسوية.

واستطرد قائلا “الواضح بالنسبة لي أنه لن يكون هناك أي استفتاء”، مؤكدا أن غالبية الصحراويين وحتى الحركات داخل +البوليساريو+ يطالبون بـ “صيغ بديلة”.

وفي هذا السياق، شدد السيد دزكالار على دعم المجتمع الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

وأضاف “لقد أكدت الولايات المتحدة السيادة المغربية على الصحراء (…). فرنسا دعمت دوما مقترح الحكم الذاتي، وفعلت ألمانيا الشيء نفسه في مطلع هذا العام. والآن إسبانيا (…) انضمت إلى موجة الدعم هذه”.

وخلص إلى أن مواقف القوى العالمية تدعم المبادرة المقدمة من طرف المغرب.

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