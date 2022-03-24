أخنوش يستقبل المديرة العامة لمنظمة “اليونيسكو” أودري أزولاي

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 24 مارس 2022، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، تندرج في إطار احتفالية الذكرى العاشرة لتصنيف العاصمة الرباط ضمن التراث العالمي.

وحضر الاجتماع محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، و كريم هنديلي، مدير مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية.

وشكل اللقاء، فرصة للحديث عن أهمية الشراكة والتعاون التي تربط بين المغرب ومنظمة “اليونسكو”، ومناسبة لاستعراض سبل تقويتها. وكذا استعراض المجهودات التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل الحفاظ على التراث والمواقع التراثية.

وعبر رئيس الحكومة خلال اللقاء، عن انخراط المملكة في دعم جهود هذه المنظمة الأممية في ترسيخ دعائم الأمن والسلام والتعايش بين الشعوب، مبرزا أن المجالات التي تهتم بها المنظمة الأممية، وعلى رأسها التربية والتعليم والثقافة والتراث، هي المجالات نفسها التي توجد كذلك على رأس أولويات الحكومة.

من جانبها، أعربت أودري أزولاي، عن شكرها وتقديرها للدعم، الذي تحظى به “اليونسكو” في المغرب، متعهدة بمواصلة الاشتغال مع المملكة في العديد من البرامج التي تهتم بها.

جدير بالذكر أن منظمة “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة، أنشأت مكتبا لها بالرباط في العام 1991، يغطي كافة بلدان المغرب الكبير الخمس.

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