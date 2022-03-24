صناعة السيارات
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أكبر شركة يابانية لصناعة أسلاك السيارات تنقل مصنعها من أوكرانيا للمغرب

2022-03-24 / 1:10 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دفع غياب الاستقرار الأمني في دولة أوكرانيا، أكبر شركة يابانية لإنتاج الأسلاك الكهربائية و الموصلات الخاصة بالسيارات، لنقل مصنعها من أوكرانيا نحو المغرب.

و حسب ما أكده تقارير صحفية يابانية، فقد قررت مجموعة “سوميتومو إلكتريك” العملاقة المتخصصة في كابلات السيارات نقل مصنعها من أوكرانيا للمغرب بسبب الحرب الجارية حاليا فضلا على عوامل الاستقرار و التنافسية الاقتصادية التي يتميز بها المغرب.

و من بين العوامل التي دفعت ذات المجموعة اليابانية لاختيار المغرب، هو توفرها مسبقا على فرع من فروع شركاتها بالمغرب، حيث سيتم إحداث فرع آخر لمضاعفة خطوط الإنتاج.

و أوضحت ذات التقارير أن تكلفة نقل الإنتاج من أوكرانيا إلى دول أخرى كالمغرب يقدر بأكثر من 84 مليون دولار، و ستساهم شركة فولسفاغن لصناعة السيارات بتغطية جزء من هاته النفقات باعتبارها أبرز زبون لمصنع “سوميتومو إلكتريك” بأوكرانيا.

و أشار التقرير السالف الذكر إلى أن المصنع الخاص بمجموعة “سوميتومو” الذي سيتم نقله من أوكرانيا للمغرب كان يشغل حوالي ستة آلاف من اليد العاملة، و هو ما يمثل حوالي عشرة في المائة من إنتاج المجموعة اليابانية الموجه لدول أوروبا.

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