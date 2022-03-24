شباط: اللجنة التأديبية ل”حزب الزيتونية” لا تتوفر على الصفة القانونية

هبة بريس - الرباط

كشف حميد شباط، عن سبب عدم حضوره أمام اللجنة التأديبية لحزب القوى الديموقراطية بالاجتماع المنعقد عشية أمس الأربعاء.

وأكد شباط في بيان له اليوم الخميس، أن الدعوة صادرة عن جهة منبثقة عن تنظيم إقليمي غير قانوني ومطعون في شرعيته أمام الجهة المختصة

وأضاف شباط “إن مقرر إعفائي من مهمة الأمين العام الجهوي الصادر عن الأمين العام للحزب غير مشمول بالنفاذ وهو محل طعن بالبطلان أمام المحكمة الابتدائية بالرباط”.

هذا ويشار الى أن اللجنة التأديبية لحزب الزيتونة، أصدرت أمس الأربعاء قرارا بسحب عضوية شباط من الحزب بسبب تغيبه عن اجتماع اللجنة.

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