الملك محمد السادس

الملك يعزي الرئيس الصيني في ضحايا الطائرة المنكوبة

2022-03-23 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، وذلك على إثر حادث تحطم طائرة تابعة لخطوط “شرق الصين” الجوية.

ومما جاء في برقية الملك: “لقد علمت ببالغ التأثر بنبأ حادث تحطم طائرة تابعة لخطوط شرق الصين الجوية مخلفا العديد من الضحايا”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، للرئيس شي جين بينغ، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الصيني الصديق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، راجيا لهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

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