الزلزولي: “سعيد للغاية بتمثيل المنتخب وأطلب من المغاربة تشجيعنا”

2022-03-22 / 11:12 صباحًا
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هبة بريس

وجه عبد الصمد الزلزولي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، والمنتخب الوطني، رسالة إلى الجماهير المغربية، قبل مواجهة الذهاب المرتقبة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، الجمعة المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ونقل الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم في “تويتر”، عن النجم عبد الصمد الزلزولي، قوله: “أنا سعيد للغاية، لأنني سأقوم بتمثيل المنتخب لأول مرة، وأتمنى أن نتأهل إلى كأس العالم القادمة، بعد الفوز في المواجهتين المقبلتين”.

وأردف نجم نادي برشلونة: “أطالب الجماهير المغربية بدعمنا، وتشجيعنا في المواجهتين المقبلتين، وديما مغرب”،

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