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الصحراء..المجلس الإقليمي لإفران وأعضائه يثمنون عاليا موقف الحكومة الإسبانية

2022-03-22 / 12:17 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

أعرب بناصر الخرموشي ، رئيس المجلس الإقليمي لإفران وأعضاء مجلسه ، عن تثمينهم عاليا الموقف الإيجابي والبناء الذي عبرت عنه إسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأشاد الخرموشي في تصريح ل ” هبة بريس” بموقف الحكومة الإسبانية الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية التي اقترحها المغرب سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

و اضاف بناصر الخرموشي الموقف الإسباني التاريخي يأتي في ظل سلسلة انتصارات الدبلوماسية المغربية التي حققتها بلادنا مؤخرا بفضل الرؤية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تجسدت من خلال الاعترافات الدولية المتوالية، وفتح قنصليات العديد من الدول الشقيقة والصديقة بمدينتي العيون والداخلة .

وأكد ذات المتحدث، أن القرار الإسباني هو رؤية حقيقة وواضحة من طرف إسبانيا، وتأكيد جديد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

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