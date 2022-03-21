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اكاديمي: الموقف الإسباني الجديد تأكيد على أن الحكم الذاتي كفيل بإنهاء النزاع المفتعل

2022-03-21 / 7:01 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أكد أستاذ السياسات العمومية المقارنة بالجامعة الوطنية المستقلة للمكسيك، دياز دي لا فيغا غارثيا، أن قرار إسبانيا الذي يؤكد أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هو “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية”، يمثل اعترافا بأن الحكم الذاتي هو الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وقال لافيغا غارثيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن”الحكومة الإسبانية تؤكد، من خلال هذه الخطوة الإيجابية، أن التوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، لا يمكن أن يتم إلا في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقترحة سنة 2007، وبعيدا عن أية محاولات انفصالية”.

وأبرز الأكاديمي المكسيكي أن موقف إسبانيا، الذي يتمتع بدعم الأمم المتحدة وتتقاسمه العديد من الدول، سيضع حدا لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وسيمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما سيسهم القرار، بحسب الخبير المكسيكي، في تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية بشكل أكبر، وعلى أسس الثقة والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، قد أكد في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغ

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