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بعد استئناف الحكم.. هذا ماقررته جنايات سطات في حق أستاذ النقط مقابل الجنس

2022-03-21 / 5:34 مساءً
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هبة بريس _الرباط

قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، تأييد الحكم الصادر في حق أستاذ متهم على خلفية قضية ماباتت تعرف بالجنس مقابل النقط والقاضي بالسجن سنتين نافذتين في قضية سبق وأن توبع فيها لوحده من قبل الوكيل العام.

هذا في الوقت الذي تجرى فيه هذه الأثناء محاكمة أربعة أساتذة آخرين بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها اثنين منهم في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح.

ويشار أن مدينة سطات تحولت إلى قبلة للباحثين عن الخبر على خلفية الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية، مخلفة ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى، علما ان جامعة الحسن الأول كانت من الجامعات المغربية التي يضرب لها ألف حساب في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي وابرام الشراكات مع مؤسسات أجنبية ودولية.

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