الصحة: مستوى انتشار عدوى كورونا يواصل الانخفاض لـ5 أسابيع

هبة بريس

قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، إن مستوى انتشار (السارس- كوف-2) بالمغرب استمر في الانخفاض لـ5 أسابيع متتالية، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد (أوميكرون) تتواصل للأسبوع الثالث تواليا.

وأوضح السيد المرابط، في منشور حول الوضعية الوبائية بتاريخ 20 مارس الجاري على موقع (لينكدين) ، أنه “بينما تشير معطيات المراقبة العالمية لفيروس كوفيد-19 إلى اشتداد العدوى في العديد من دول أوروبا الغربية، استمر مستوى انتشار (السارس- كوف-2) بالمغرب في الانخفاض لـ5 أسابيع متتالية، بينما تستمر مرحلة ما بعد (أوميكرون) للأسبوع الثالث”.

وأضاف أن الأسبوعين الماضيين تميزا بتسجيل أدنى القيم في بعض المؤشرات منذ بداية الإنتشار الجماعي للفيروس بالمغرب، مبينا أن التفشي الأسبوعي استقر عند (1.1 – 1.2 حالة لكل 100 ألف نسمة)، كما استقر معدل الإيجابية الأسبوعية عند أقل من 1 في المائة للأسبوع الثاني بالرغم من انخفاض الاختبار.

وبخصوص حالات الإصابات الخطيرة في الأسبوع، أبرز السيد المرابط أنها تتراوح ما بين 1 إلى 2 حالة لكل 1 مليون نسمة، مؤكدا أن عدد الوفيات الأسبوعية يعد من بين الأدنى خلال المرحلة الثالثة من الوباء في المغرب.

كما اعتبر منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة أن الوضع الوبائي الحالي هو الأفضل، مشيرا إلى أن خطر عودة ظهور حالات الإصابة في الأسابيع المقبلة قائم نظرا للوضع الوبائي الحالي في الدول الأوروبية.

وسجل السيد المرابط أن التلقيح بالغ الأهمية خلال هذه الفترة، وذلك لإعداد جهاز المناعة للانتشار المرتقب للعدوى، مضيفا أنه لتقليل مخاطر الإصابة بالحالات الشديدة من الفيروس “ينبغي تعزيز مناعتنا مسبقا”.

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