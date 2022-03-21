من جديد…هاشم البسطاوي يؤكد تبرؤه من أعماله السابقة

2022-03-21 / 4:17 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أوضح الفنان المعتزل هاشم البسطاوي عبر ظهوره في بث مباشر رفقة الداعية حمزة الخالدي، عن مجموعة من الأمور المتعلقة باعتزاله و كذا مرضه.

و صرح نجل الراحل البسطاوي أن سبب اعتزاله التمثيل و تبرئه من أعماله السابقة نابع من قناعته أن بعض الأدوار التي يجسدها الفنان مخالفة للشريعة الإسلامية.

و عن خبر مرضه، أكد هاشم البسطاوي أنها مجرد إشاعة و أنه كان آنذاك مرهق نفسيا لذا فضل عدم الخروج بأي تصريح.

و الجدير بالذكر أن اعتزال البسطاوي جاء بعد إتمامه تصوير الجزء الثالث من مسلسل سلمات ابو البنات حيث كان يلعب دور البطولة.

و نشر البسطاوي تدوينة بموقع انستقرام جاءت كالتالي :”أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها أسال الله أن يغفر لنا جميعا وكاع الصور المنشورة لي بغا يحيدها غادي نكون من الشاكرين شكرا والله ولي التوفيق إخوتي”.

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