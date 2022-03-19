إتلاف كميات مهمة من المخدرات والمحجوزات بالعيون

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مصلحة الجمارك بمدينة العيون قامت صبيحة يومه السبت 19 مارس الجاري، بإتلاف عن طريق الحرق،9047.07851 كيلوغراما من مخدر الشيرا ، ومواد أخرى محظورة تم حجزها من طرف أعوان الجمارك و مصالح الدرك الملكي و مصالح الشرطة القضائية بالجهة.

هذه العملية جاءت بإشراف مباشر للنيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بالعيون حيث شملت 98 علبة سيجارة مهربة من مختلف الأنواع، و 17.908 كيلوغرام من الكيف، و 1.135 كيلوغرام من طابا، و 10 وحدات من المشروبات الكحولية، و 71.80 لترا من ماء الحياة.

عملية الإتلاف هذه جرت بحضور اللجنة المختصة المتكونة من مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالعيون، همت أيضا 4462.88 غرام من الكوكايين، و 82078 غرام من المعسل المهرب، و201 قرصا مهلوسا، و 40وحدة من السيليسيون (مادة لاصقة مخدرة) بالإضافة ل 4زوارق مطاطية .

وتأتي عملية إحراق وإتلاف هذه المخدرات والمواد المحجوزة، في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وكذا المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي أجهزة الأمن لمحاربة التهريب بشتى أنواعه.

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