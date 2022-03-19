دولة تلغي الامتحانات لملايين الطلاب بسبب نفاد أوراق الطباعة

2022-03-19 / 3:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت سريلانكا إلغاء الامتحانات للملايين من طلاب المدارس بسبب نفاد أوراق الطباعة في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أوضحت مديرية التعليم في المنطقة الغربية أنه “لا يمكن لمديري المدارس إجراء الامتحانات؛ بسبب عدم القدرة على تأمين النقد الأجنبي لاستيراد الورق والحبر الضروريين للطباعة”.

وأضافت: “أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل الامتحانات لنحو ثلثي تلاميذ البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون تلميذ”.

وتُعد امتحانات الفصل الدراسي جزءا من عملية التقييم المستمر لتحديد إمكان ترفيع التلاميذ إلى الصف الأعلى.

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