وزير بيروفي سابق: الموقف الجديد لمدريد “انتصار للقانون الدولي”

هبة بريس

اعتبر وزير الشؤون الخارجية البيروفي السابق لويس غونزاليس بوسادا أن الاعلان الأخير للحكومة الإسبانية، الذي يدعم موقف المغرب حول الحكم الذاتي في الصحراء، “يشكل انتصارا للقانون الدولي”.

وأكد الرئيس السابق للدبلوماسية البيروفية في تعليقه على مضمون الرسالة التي وجهها أمس الجمعة رئيس الحكومة الاسبانية السيد بيدرو سانشيز الى جلالة الملك محمد السادس، أن إعلان مدريد “يؤكد ويعزز المسار الذي سلكته الأمم المتحدة لحل المشاكل المستمرة، وفقا لمقترح المملكة المغربية “.

كما اعتبر السيد لويس غونزاليس بوسادا، الذي شغل أيضا منصب وزير العدل بالبيرو، أنه “من الاهمية بمكان أن تعيد الدولتان (المغرب وإسبانيا) تأكيد وحدتهما الدائمة من خلال إعلان يأسس لسياسة سلام وتعاون واسع”.

وكان السيد بيدرو سانشيز قد أكد في الرسالة التي وجهها أمس الجمعة إلى جلالة الملك بأن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، مشددا على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

وردا على رسالة بيدرو سانشيز، أكد المغرب أنه يثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية.

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