الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يصف استبعاد روسيا من بارالمبياد بكين: بـ”قمة الانحطاط”

2022-03-18 / 5:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استبعاد المنتخبين الوطنيين لروسيا وبيلاروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية 2022 في بكين.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن بوتين قوله: “كان استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية 2022 في بكين قمة الانحطاط الأخلاقي، عانى ليس فقط الرياضيون الأبرياء، بل وأيضا الرياضيون البارالمبيون على وجه الخصوص، الأشخاص الذين لم ينهاروا، بل تغلبوا على أصعب تجارب الحياة التي تستحق الدعم والإعجاب في جميع أنحاء العالم”.

ووصف الرئيس الروسي استبعاد البارالميين بأنه ضربة قاصمة للحركة الأولمبية، باستخدام مسؤولين من الرياضة الدولية آلية غير قانونية للمسؤولية الجماعية، مشيرا إلى أن كل هذا لن يؤدي فقط إلى فقدان سلطة واستقلال المنظمات المهمة لتطوير الرياضة العالمية، وبل أيضا إلى انتهاك قواعد الميثاق الأولمبي.

يذكر أن مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) قرروا في 3 مارس الجاري، استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية 2022، التي استضافتها العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس الحالي.

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