انقطاع دواء نقص المناعة يصل للبرلمان

طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب انقطاع دواء “ايمينوكلوبيلين”، الحيوي للأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولي.

وتساءل ابراهيمي في سؤال كتابي، وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم لا يتوفر المركز الوطني لتحاقن الدم، أو المختبرات التي تسوق هذا الدواء بالمغرب، على المخزون الضروري من هذا الدواء، طبقا لمدونة الادوية 17. 04، وعن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارة الصحة، لتوفير هذا الدواء، لإنقاذ الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولي من الموت المحقق.

وقال ابراهيمي في سؤاله، إن حوالي 10 آلاف طفل بالمغرب، يعانون من مرض نقص المناعة الأولي، وأنه لا يُشخّص منهم إلا ألف طفل، مشيرا إلى أن علاجهم يستوجب دواء “الايمينوكلوبيلين” الذي يصل ثمنه إلى 5000 درهم للجرعة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0