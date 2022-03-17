وزير الفلاحة يجتمع بالمهنيين للحفاظ على استقرار أسعار بيع البيض
هبة بريس ـ الدار البيضاء
التقى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات مع عدد من تمثيليات مهنيي قطاع الدواجن و منتجي البيض بالمغرب.
و عقد صديقي لقاءات مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية للدواجن وكذا جمعية منتجي البيض، حيث سعى خلال هاته الاجتماعات لمعرفة مشاكل القطاع و الوقوف على الأسباب التي دفعت بهم لرفع سعر بيع البيض في الآونة الأخيرة.
و تطرق الوزير صديقي خلال ذات اللقاء مع كبار منتجي البيض بالمغرب لضرورة الحفاظ على استقرار أسعار بيع البيض الذي يكثر استهلاكه خلال شهر رمضان الفضيل و الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام معدودات.
و تلقى وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات تطمينات من المنتجين بكون العرض سيكون وافرا خلال شهر رمضان و بالتالي سيساهم هذا الأمر في انخفاض تدريحي لسعر بيع البيض للعموم.
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