عزيز أخنوش

أخنوش: “التحضيرات جارية مع لارام لمواكبة الجمهور المغربي في كينشاسا”

2022-03-17 / 1:15 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن دعمه و أعضاء حكومته الكامل للمنتخب الوطني المغربي كما هو حال كل الشعب المغربي الذي سيساند الأسود في مباراة السد أمام الكونغو الديمقراطية.

و بخصوص التنقل الجماهيري لكينشاسا، أكد أخنوش خلال مداخلة له بالمجلس الحكومي اليوم الخميس أن التحضيرات جارية على مستوى قطاع الرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاسيما بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية.

و أكد أخنوش أن عملا كبيرا يتم حاليا من أجل مواكبة الجمهور للمنتخب الوطني في مقابلة الذهاب التي ستجرى يوم 25 مارس في الكونغو الديمقراطية.

وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن المواطنين المغاربة سيقفون جميعهم وراء المنتخب الوطني في هاتين المباراتين الفاصلتين، وتحقيق التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

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