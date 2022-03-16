صراع شباط و بنعلي ينذر بمزيد من التصعيد بعد اللجوء للقضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل شد الحبل بين شباط و الموالين له من جهة، و مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية من جهة ثانية، بعد أن وصل الأمر لردهات المحاكم التي ستفصل بين الطرفين.

و شهدت الأيام الأخيرة حالة من التجاذب بين الطرفين و ذلك بعد أن قرر بنعلي سحب الثقة من حميد شباط المنضم للحزب قبيل الانتخابات الماضية، حيث قام بإعفائه من منصب الأمانة الجهوية التي منحت له و ذلك بقرار انفرادي.

شباط لم يصمت عن هذا الأمر و اعتبره منافيا للقوانين الداخلية للحزب، و دعا منخرطي حزب الزيتونة للتمرد على الأمانة العامة و التي اعتبرها غير ديمقراطية و لا تصلح لتسيير أمور الحزب في المرحلة الراهنة بعد فشلها الذريع في تحقيق الطموحات المنتظرة.

هذا و كان مجموعة من القياديين بحزب جبهة القوى الديمقراطية قد تقدموا بطلب إلى القضاء الاستعجالي من أجل الطعن في شرعية انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب التي تم تنظيمها نهاية الأسبوع المنصرم.

و يعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية على وقع احتقان كبير بعد أن برز تياران للواجهة، أحدهما مدعوم من طرف شباط و بعض قياديي الحزب و يطمح لتغيير الأسماء التي عمرت طويلا في هرم مسؤولية الحزب.

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