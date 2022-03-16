تحرك نشاط البناء والأشغال العمومية يرفع مبيعات الإسمنت

2022-03-16 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس

بلغت مبيعات الإسمنت حوالي 2,23 مليون طن حتى متم فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 5,81 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، وذلك وفقا لمعطيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

وحسب الفئة، بلغ إجمالي الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و “الخرسانة الجاهزة”، على التوالي 1.348.209 طن (ناقص 3,35 في المائة) و465.832 طن (زائد 35,97 في المائة).

من جهتها، بلغت أنشطة مبيعات “الجاهزة”، و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 217.641 طن (زائد 11,87 بالمائة)، و115.541 طن (زائد 14,14 بالمائة)، و 92.678 طن (زائد 10,72 بالمائة).

وكانت مبيعات الإسمنت، وصلت في العام الماضي، حسب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى 13,79 مليون طن حتى متم شهر دجنبر الماضي، بارتفاع بنسبة 14,79 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

وكانت مبيعات الإسمنت انخفضت، ما قبل الماضي، متأثرة بتعثر نشاط البناء والأشغال العمومية في سياق الأزمة الصحية، بنسبة 10 في المائة، علما أنها كانت في عام 2019 في حدود 13 مليون طن.

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