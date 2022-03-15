شملت أزيد من 600 روسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة المالية الفرنسية إن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم تبنيها اليوم، ووفقا لها، فإن أكثر من 600 روسي سيخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قبل بدء اجتماع وزراء مالية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “تم تبني حزمة جديدة من العقوبات ستؤثر على أكثر من 600 روسي”.

وامتنع الوزير عن الكشف عن أسماء المواطنين الروس المدرجين في هذه القائمة.

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