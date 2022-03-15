الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع
الصورة من الارشيف

شملت أزيد من 600 روسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة

2022-03-15 / 9:40 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قالت وزارة المالية الفرنسية إن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم تبنيها اليوم، ووفقا لها، فإن أكثر من 600 روسي سيخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قبل بدء اجتماع وزراء مالية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “تم تبني حزمة جديدة من العقوبات ستؤثر على أكثر من 600 روسي”.

وامتنع الوزير عن الكشف عن أسماء المواطنين الروس المدرجين في هذه القائمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأوكراني ل”الجنود الروس”: “أعطيكم فرصة للبقاء على قيد الحياة”

الرئيس الأوكراني ل”الجنود الروس”: “أعطيكم فرصة للبقاء على قيد…

2022-03-15 / 10:56 صباحًا
Photo of زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدة جدا

زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدة جدا

2022-03-15 / 9:20 صباحًا
Photo of تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

2022-03-14 / 11:04 مساءً
Photo of سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس

سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس

2022-03-14 / 10:31 مساءً
Photo of برلمان بيرو يطلق إجراءات عزل رئيس البلاد

برلمان بيرو يطلق إجراءات عزل رئيس البلاد

2022-03-14 / 9:51 مساءً
Photo of ستكون هناك عواقب”..الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا”

ستكون هناك عواقب”..الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا”

2022-03-14 / 9:18 مساءً
Photo of رئيس قبرص يتعهد بظروف “أكثر إنسانية” في مخيم للمهاجرين

رئيس قبرص يتعهد بظروف “أكثر إنسانية” في مخيم للمهاجرين

2022-03-14 / 8:44 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

2022-03-14 / 8:17 مساءً
Photo of هل يريد بوتين تغيير النظام في أوكرانيا ..رئيس فنلندا يجيب

هل يريد بوتين تغيير النظام في أوكرانيا ..رئيس فنلندا…

2022-03-14 / 7:31 مساءً
Photo of بيان أممي بشأن عمليات “قطع الروؤس” الجماعية في السعودية

بيان أممي بشأن عمليات “قطع الروؤس” الجماعية في السعودية

2022-03-14 / 7:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق