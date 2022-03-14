تباحثا تعزيز الاستثمار بين البلدين.. أخنوش يستقبل وزير الصناعة الإماراتي

2022-03-14 / 5:01 مساءً
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هبة بريس

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، الذي يقوم بزيارة للمغرب.

وعبّر رئيس الحكومة، في مستهل هذا اللقاء، عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، وسبل تعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وكان السيد سلطان بن أحمد الجابر، الذي شارك صباح اليوم في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة، التي تحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف عليها، قد أجرى في وقت سابق مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .

كما عقد يوم أمس لقاء عمل مع وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، تمحور حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.

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