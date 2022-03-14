عبر قنوات سرية.. واشنطن ترسل شحنات صواريخ إلى أوكرانيا

2022-03-14 / 4:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الإثنين، أن شحنات من الصواريخ الأميركية المضادة للمدرعات والطائرات وصلت خلال الساعات الماضية إلى القوات الأوكرانية “عبر قنوات سرية”.

وصرح المسؤول في البنتاغون لوكالة “سكاي نيوز عربية” ، أن روسيا على بعد حوالي 10 أيام من نفاد الأشخاص والذخيرة.

وشدد على ضرورة زيادة المساعدة العسكرية الأميركية وتفعيل قدرات “المقاومة الأوكرانية”، حتى تحول معارك روسيا إلى ما وصفه بـ”جحيم” يكبدها خسائر بشرية كبيرة.

واعتبر المسؤول أن “مدينة كييف ضخمة ومداخلها وتضاريسها معقدة للغاية ويفصلها أحد أكبر الأنهار في أوروبا”، ثم أضاف: “لا أعتقد أن الروس لديهم بالفعل الأرقام اللازمة لتطويقها، ناهيك عن الاستيلاء عليها”.

وتابع المسؤول أن “الروس يعانون بالفعل نقصا في الذخيرة بسبب سوء التخطيط”، متابعا أنه “حان الوقت الآن لتعقيد الأمور عليهم وإبلاغهم بأن أميركا والناتو باقيان على المدى الطويل”.

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