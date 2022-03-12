رسميا.. إقالة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من إدارة تشيلسي

2022-03-12 / 5:43 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إيقاف رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، عن إدارة نادي تشيلسي.

وفي أوائل مارس، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الروسي، بتجميد جميع أصول أبراموفيتش في بريطانيا الخميس باستثناء نادي تشيلسي الذي سمح له بمواصلة “الأنشطة المتعلقة بكرة القدم”، وتبرر الحكومة البريطانية قرارها بسبب دعم الملياردير الروسي لبلاده في عمليتها العسكرية لحماية دونباس، وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحصل نادي العاصمة على ترخيص خاص لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، على أن تتم عملية بيع النادي بحلول 31 مايو.

وبعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوباتها، أقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أبراموفيتش من إدارة النادي.

وقالت الرابطة في بيان إن قرار مجلس الإدارة لا يؤثر على قدرة تشيلسي على مواصلة التدريب وخوض مبارياته، كما هو منصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة البريطانية، والذي ينتهي في 31 مايو 2022.

يذكر أن أبراموفيتش البالغ 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (حوالي 233 مليون دولار في ذلك الوقت) من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس.

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