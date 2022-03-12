تجميد حسابات وبطاقات ائتمان نادي تشلسي

2022-03-12 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

جُمدت مؤقتًا حسابات وبطاقات ائتمان تابعة لنادي تشلسي الإنجليزي، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، وفق ما أفادت تقارير صحافية.

وتم تجميد جميع أصول الملياردير الروسي، الخميس، باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة “الأنشطة المتعلقة بكرة القدم”.

لكن أبطال أوروبا لا يمكنهم العمل كمؤسسة، وقد مُنعوا من بيع تذاكر المباريات أو البضائع.

وذكرت وسائل عدة، بينها “ذي تايمز”، أن المصارف جمدت حسابات تشلسي وبطاقات الائتمان.

وكان أبراموفيتش واحدًا من سبعة رجال أعمال روس تعرضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية، على خلفية الحرب على أوكرانيا، ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتن.

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