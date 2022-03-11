الراشيدية.. توقيف شابين متورطين بتزييف العملة الوطنية وتداولها

هبة بريس - الرشيدية

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أرفود إقليم الرشيدية، يوم أمس الخميس 10 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 16 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن عناصر الشرطة بمدينة أرفود تمكنوا من ضبط المشتبه فيهما وهما متلبسان بتصريف ورقة بنكية مزيفة من فئة 200 درهم في أحد محلات بيع المواد الغذائية بالمدينة، قبل أن يتم العثور بحوزتهما وبداخل سيارة يستعملانها على مجموعة إضافية من الأوراق المالية الوطنية المزيفة.

وأضاف نفس المصدر أن عملية التفتيش المنجزة بداخل مرآب يستغله أحد المشتبه فيهما، كما أسفرت عن حجز مبلغ مالي وجهاز للطباعة بالألوان وأدوات مكتبية، علاوة على أوراق مالية مزيفة إضافية، ليصل مجموع الأوراق النقدية المزيفة التي تم حجزها إلى 339 ورقة من فئات مالية مختلفة من العملة الوطنية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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