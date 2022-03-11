قاعات الرياضة تسترجع نشاطها و تستقبل آلاف الحالمين بأجساد منحوتة
هبة بريس - الدار البيضاء
بعد فترات إغلاق طويلة و متقطعة، عادت قاعات الرياضة و خاصة المتخصصة في كمال الأجسام لنشاطها الاعتيادي وسط إقبال كبير من طرف آلاف الشباب الحالمين بأجساد منحوتة مع اقتراب فصل الصيف.
و عادت قاعات الرياضة لتستقبل زبناءها من الرياضيات و الرياضيين بشكل عادي بعدما ظلت حتى وقت قريب مجبرة على احترام نصف طاقتها الاستيعابية بسبب ظروف و تدابير الجائحة.
عودة الحياة للقاعات الرياضية مرده كذلك اقتراب فصل الصيف حيث يكثر الإقبال على قاعات كمال الأجسام من طرف الشباب و اليافعين الذين يرغبون في تحويل أجسادهم المتخنة بالذهون لأجساد مثالية بقوام رياضية.
و يكثر الإقبال على صالات الجيم في مثل هاه الفترات من السنة، و ذلك في ظل التنافس الكبير بينها من خلال طرح عروض مغرية مما سيسمح لها بتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي تجرعتها خلال فترة الإغلاق.
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