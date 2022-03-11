أخنوش: أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية كانت ناجحة بكل المقاييس

2022-03-11 / 4:13 مساءً
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي انعقدت، اليوم الجمعة بالرباط، “كانت ناجحة بكل المقاييس”.

وقال أخنوش، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، في ختام أشغال هذه الدورة، إن هذه الأخيرة كانت ناجحة بكل المقاييس “بالنظر إلى كونها شكلت لقاء عمليا تميز بتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة في شتى المجالات”.

وأعرب عن الأمل في أن “يتعزز التعاون المشترك بروح عملية ودينامية خاصة تساهم في تفعيل وبلورة كل هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع العميم على البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف أخنوش أن المغرب وموريتانيا بلدان جاران تجمعهما علاقات جد متميزة، بفضل العلاقة الأخوية الكبيرة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددا على أهمية استثمار هذه العلاقة المتميزة من أجل الرقي أكثر بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.

وتميزت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم .

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والأمن والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

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